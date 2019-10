Mulla Krekar kjempar imot utlevering til Italia

innenriks

– Saka er berre eit politisk spel, sa Krekar då han møtte i Oslo tingrett måndag.

Retten skal ta stilling til om Krekar kan utleverast til Italia, der ein domstol dømte han til tolv års fengsel i juli. Saka er anka.

– Eg motset meg sjølvsagt utlevering, sa Krekar via tolk.

Han kritiserte mellom anna bevisa som er lagde til grunn i italiensk rett. Samtidig viste han til at Noreg har brukt millionbeløp på rettssakene mot han dei siste 17 åra.

– Dei speler og speler og speler og betaler, sa Krekar.

Han hevda at det ikkje er noko problem for han, men at det er eit problem for det norske folket.

Leiarfigur

I innleiingsforedraget sitt las politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST mellom anna frå rettskraftige dommar i Italia, der fire personar vart dømte til fengselsstraffer for å høyre til gruppa Rawti Shax. Krekar er peika ut som grunnleggar og leiar for denne gruppa, som mellom anna har halde kontakt i chatterom på nettet.

– Det endelege formålet for gruppa er å kaste regjeringa i den kurdiske delen av Irak og opprette eit islamsk kalifat basert på sharia, slår dommen fast.

Det blir hevda at organisasjonen planla aksjonar for å bortføre regjeringsmedlemmer i Kurdistan.

– Det er ein delvis hemmeleg organisasjon som er organisert i celler, heiter det i dommen.

– Hemmeleg terrororganisasjon

Hafsmoe las òg opp rettsavgjerda om å fengsle Krekar i Italia. Her blir det beskrive korleis Krekar visstnok bygde opp Rawti Shax som ein hemmeleg terrororganisasjon.

– Han leidde organisasjonen frå Kongsvinger fengsel i Noreg, gav instruksjonar gjennom familiemedlemmer og definerte strengt hemmelege strategiar for å halde liv i organisasjonen.

Politiadvokaten gjekk vidare med å argumentere for at forholda Krekar er dømt for i Italia, også er straffbare etter norsk lov. Dette er eitt av vilkåra som må vere oppfylt for at Krekar kan utleverast.

Meling: – Manglar

Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, påpeika på si side på det han meiner er tydelege manglar ved den italienske etterforskinga og rettsprosessen.

– Måten den dommen er vorten til på, svekker kravet om utlevering meir enn han styrker kravet. Det er heilt openbert ein dom som ikkje tilfredsstiller krava om ein rettferdig rettargang, seier Meling.

Mellom anna meiner Meling det er alvorlege feil i attgjevinga av ei rekke lydfiler av avlytta samtalar Krekar har hatt.

Ikkje på terrorliste

Advokaten nektar ikkje for at forholda kan vere straffbare i både Italia og Noreg, men meiner terskelen til å dømme nokon for terror er ein heilt annan i norsk rett enn det som er lagt til grunn i dommane frå Italia.

For å understreke dette poenget viste Meling til sakene om nordmenn som har slutta seg til IS i Syria.

– Sentralt i alle sakene om terrorforbund, eller deltaking i terrororganisasjon, er at det er heilt avgjerande om vedkommande organisasjon er terrorlista på FNs terrorliste. Rawti Shax står ikkje på noka sånn liste, seier Meling.

Utlevering

Om Oslo tingrett finn at vilkåra er for utlevering er til stades, kan rettsavgjerda ankast til lagmannsretten og eventuelt Høgsterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkåra er oppfylte, vil saka bli send til Justisdepartementet, via Riksadvokaten. Så vil departementet avgjere om kravet skal etterkommast eller ikkje.

– Den politiske sida i denne saka skjerper ansvaret til domstolen, sa Meling i retten.

Han viste mellom anna til at fleire Frp-justisministrar har gjort det til eit valløfte å sende Krekar ut av landet, og at Frp-leiar Siv Jensen har sagt at ho er villig til å setje menneskerettane til side for å fengsle Krekar.

Det er sett av to dagar til behandlinga i Oslo tingrett.

