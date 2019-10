NVE har starta isskule for å unngå drukningsulykker

innenriks

– Det viser seg dessverre at vi i Noreg har for lite kunnskap om issikkerheit, og kvart år skjer det drukningsulykker som burde vore unngått, seier isvarslar Kjetil Melvold ved Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Nationen.

Han oppmodar alle som skal ut på eit islagt vatn, om å lære seg litt om is og kvar is er farleg.

NVE har òg ei varslingsteneste på nett som heiter Iskart, der ein kan sjekke isforholda i ulike regionar landet rundt. Ho er laga for å auke kunnskapen om ferdsel på is.

NVE opplyste til Nationen søndag at vintersesongen 2018/2019 er den første i nyare tid utan dødsulykker i samband med ferdsel på isen i Noreg. Isvarslar og senioringeniør Ånund Sigurd Kvambekk i NVE seier at i dei siste åra har det i snitt omkomme fire personar i isulykker årleg.

Isvarslar Melvold seier til avisa at det dessverre enno ikkje er ein kultur for å bruke sjølv det enklaste tryggingsutstyret, med unntak av isfiskarar og dei mest seriøse turskøyteløparane. Han seier dei vil jobbe for at tau og ispiggar rundt halsen blir like sjølvsagt som å bruke hjelm når ein syklar.

