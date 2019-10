Rapport: Store forskjellar i melding av feilbehandling

innenriks

– Forskjellane kan vere mellom avdelingar på eit sjukehus, det kan vere mellom sjukehus, og ikkje minst kan det vere mellom regionar, seier leiar Eli Gunhild By i Sjukepleiarforbundet til Aftenposten.

I rapporten til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kjem det òg fram at få behandlingsfeil blir rapporterte som avvik i norsk helsevesen. Rapporten viser òg at ikkje meir enn 33 prosent av sakene der behandlingssvikt var konstatert av NPE, vart funne igjen blant avviksmeldingane på sjukehusa i perioden 2014–2017.

By meiner sjukepleiarar er flinkare enn legar til å rapportere om feilbehandling. Ho meiner det er eit høgt medvit rundt å melde om feil når sjukepleiarane er i utdanning, og det er noko studentane har som læringsmål i praksisperiodane.

Leiar av utval for kvalitet og pasientsikkerheit Christian Tappert i Legeforeningen seier at han òg «opplever at sjukepleiarar er flinke til å melde avvik». Samtidig påpeikar han overfor Aftenposten at dette no har vorte ein del av utdanninga til legane.

(©NPK)