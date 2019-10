Regjeringa vil oppheve Stortingets passkontorvedtak

innenriks

15. juni i fjor vedtok Stortinget at det skal leggast til rette for at minst 90 prosent av innbyggarane i kvart politidistrikt har maksimalt 45 minutts køyretid til næraste passkontor.

I forslaget til statsbudsjettet for neste år ber regjeringa Stortinget om å skrote vedtaket, skriv Nationen.

I sju av politidistrikta i landet meiner Justisdepartementet at dei strenge krava til reisetid vil føre til at kvaliteten på tilbodet blir for dårleg, fordi dei små stadene behandlar for få saker til at kvaliteten er forsvarleg.

Senterpartiets Jenny Klinge meiner regjeringa bruker vikarierande argument om tryggleik.

– Dei har ikkje bevist nokon stad at det blir dårlegare tryggleik på passa som blir utskrivne på små kontor med færre pass enn store. Det er inga forsking som viser at folk skal vere sløvare til å skrive ut sikre pass i Suldal enn i Stjørdal, seier ho til avisa.

Ho meiner i staden at regjeringa prøver å spare pengar, og at dei gjer det gjennom å legge ned tenester.

Klinge har stilt eit skriftleg spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Her svarer Kallmyr at utskrift av ekte pass til feil person kan få store konsekvensar for samfunnstryggleiken og for velferdssamfunnet.

– Dei små stadene vil ha eit relativt lite sakstilfang, som vil bety lita moglegheit for mengdetrening og å sikre kompetansen. Bemanninga må òg vere tilstrekkeleg til at det òg ved ferieavvikling og anna fråvær er mogleg å halde oppe høg kompetanse, skriv Kallmyr i svaret sitt.

(©NPK)