Sikta mann avhøyrd etter dødsvald i Trondheim

Tre menn er sikta for grov kroppsskade med døden til følgje eller medverknad til dette, etter at ei kvinne i slutten av 30-åra vart funnen død i Trondheim søndag.

Kvinna vart funnen på ei privat adresse på Lademoen i Trondheim rett etter klokka 11.30 søndag og køyrd til St. Olavs hospital der ho vart erklært død.

Politiet har avhøyrt ein av dei tre sikta i saka.

– Ein av dei sikta har gitt ei fri forklaring, og vi jobbar med å gå gjennom opplysningane han har gitt, seier politiadvokat Hans Vang hos politiet i Trøndelag til NTB.

Fengsling tysdag

Dei to andre sikta var ikkje i stand til å bli avhøyrde søndag, men Vang håper det kan skje på måndag.

Politiet opplyser at eventuelle fengslingsmøte i saka vil finne stad tysdag, men tidspunkt er ikkje fastsette. Politiet vil avgjere måndag om dei vil be om fengsling for alle tre.

– Politiet etterforskar saka med full tyngde og jobbar for å skaffe oss ei oversikt over kva som har skjedd. Det er gjennomført fleire vitneavhøyr og tekniske undersøkingar, og politiet jobbar med å hente inn større mengder informasjon i form av mellom anna digitale spor, seier Vang.

Kriminalteknikarar heldt fram måndag undersøkingar på åstaden på Lademoen i Trondheim.

Busett i Trondheim

Dei tre sikta er i 30- og 40-åra og er kjent for politiet frå tidlegare.

Den døde kvinna, som er i slutten av 30-åra, vart identifisert søndag kveld, og pårørande er varsla. Ho var busett i Trondheim, men hadde ikkje fast tilknyting til leilegheita ho vart funnen i.

Politiet ønsker ikkje å gå nærare inn på kva slags skadar kvinna hadde eller korleis dei kan ha oppstått.

– Obduksjonen starta klokka 9, så får vi sjå kva som kjem ut av det, seier Vang til NTB.

Det var ein kvinneleg slektning av ein av dei sikta som varsla politiet, stadfestar politiadvokaten, men han kan ikkje seie noko om bakgrunnen for varselet.

– Det må vi halde for oss sjølv slik saka står no.

Relasjonar mellom dei involverte

To av dei sikta mennene vart arresterte i leilegheita. Ein tredje mann vart arrestert seinare på dagen. Dei tre skal ifølgje NRK høyre til eit rusmiljø.

Vang seier det er relasjonar mellom dei tre sikta og kvinna, men kan ikkje gå i detaljar om korleis dei kjente kvarandre.

NTB var søndag i kontakt med advokat Arve Røli, som er utnemnd som forsvarar til ein av dei sikta. Røli opplyste då at han førebels ikkje har snakka med klienten sin. Advokat Trond Erik Aansløkken, som forsvarer ein av dei andre mennene, seier måndag formiddag at han akkurat er kommen til Trondheim og ikkje har fått snakka med klienten sin.

