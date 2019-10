Tredobling av barn diagnostiserte med diabetes på Haukeland

innenriks

22 barn har vorte lagde inn på sjukehuset i Bergen med diabetes type 1 dei siste tre månadene, ei tredobling i forhold til eit normalår, skriv Bergens Tidende. Talet på diabetesdiagnosar er i haust over halvparten av talet på tilfelle i heile fjor, og 2018 var eit rekordår med 39 nye diagnosar.

Nye tal frå Barnediabetesregistret viser at det aldri har vore så mange nye tilfelle av diabetes 1 blant barn i Noreg som i fjor. Då vart 360 barn under 15 år diagnostiserte med diabetes 1. Til samanlikning fekk under 200 barn diagnosen i 1990. Auken i fjor var størst ved Haukeland.

Diabetes type 1 er ein kronisk insulinmangelsjukdom og oppstår i alle aldersgrupper, men oftast hos barn og unge, ifølgje Diabetesforbundet.

Forskarar veit framleis lite om kva som er grunnen til auken av tilfelle og kvifor Noreg er i diabetestoppen blant barn i verda.

– Vi veit at arv har noko å seie. Så blir det gjort ein spennande studie i Oslo no som skal finne ut om virus kan vere ei årsak. Men elles er den auka førekomsten eit mysterium, seier overlege Henrik Irgens på Haukeland til BT.

Han presiserer at kosthald og livsstil ikkje har noko å seie for utviklinga av denne diabetestypen, verken overvekt eller sukkerinntak.

(©NPK)