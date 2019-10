Åtte av ti har tillit til norske medium

innenriks

I undersøkinga til Medietilsynet kjem det fram at 83 prosent av dei spurde er samde eller litt samde i påstanden om at norske medium i hovudsak er til å stole på.

Når det gjeld dei konkrete media, svarer 82 prosent av dei har høg eller ganske høg tillit til NRK 1. Deretter kjem lokal- eller regionavisene til dei spurde med 65 prosent og TV 2 med 61 prosent.

Document.no er det mediet som har lågast tillit, med 5 prosent. Det er på nivå med folks tillit til Facebook, som er på 6 prosent.

– Redaktørstyrte medium distribuerer òg nyheitene sine på Facebook. Dette bidrar til auka distribusjon, men det er viktig å vere oppmerksam på at den låge tilliten befolkninga har til nyheiter på Facebook, kan påverke folks oppfatning av nyheiter frå redaktørstyrte medium på plattforma, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

VGs tillit har falle

Undersøkinga er gjennomført i mars, april og september i år. Tilliten til media har ifølgje Medietilsynet halde seg stabil i perioden.

Tilliten til Noregs største mediehus VG har falle mest, medan nyheitene til TV 2 har hatt størst auke.

I mars svarte 43 prosent at dei hadde høg eller ganske høg tillit til VG. Månaden etter gjekk tilliten ned med 13 prosentpoeng. I september auka tilliten noko igjen, frå 30 til 32 prosent.

Velsand i Medietilsynet seier det er vanskeleg å vite kva som påverka utslaga i målinga, men seier at tilliten fall etter den mykje omtalte saka om dansevideoen med Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo.

Kvinner har høgare tillit

Menn gir uttrykk for å ha generell lågare tillit til norske medium enn kvinner. Medan 9 prosent av kvinnene er litt eller svært usamde i at norske medium i hovudsak er til å stole på, er tilsvarande tal for menn 17 prosent.

I undersøkinga blir det òg spurt om skiljet mellom redaksjonelt og kommersielt innhald. I ei praktisk oppgåve i undersøkinga klarer åtte av ti å identifisere kommersielle saker.

Totalt har om lag 3.400 personar deltatt i undersøkinga fordelt på tre månader.

Resultata i undersøkinga er ein del av ei større befolkningsundersøking om kritisk medieforståing frå Medietilsynet.

Fakta om medeieundersøkinga

* 83 prosent er samde eller litt samde i påstanden om at norske medium i hovudsak er til å stole på

* Kvinner gir uttrykk for høgare generell tillit til norske medium enn menn. Medan 9 prosent av kvinnene er litt eller svært usamde i påstanden «norske medium er i hovudsak til å stole på», er tilsvarande tal blant menn 17 prosent.

* Åtte av ti klarte å identifisere kommersielle saker i ei praktisk oppgåve i undersøkinga.

* Det var fleire eldre (over 60 år) enn yngre (under 30 år) som ikkje klarte å identifisere begge dei kommersielle artiklane – høvesvis 42 prosent og 10 prosent.

* 36 prosent har aldri høyrt om innhaldsmarknadsføring (content marketing). 19 prosent har høyrt om omgrepet, men forstår ikkje kva det er.

* Over halvparten i gruppa over 60 år har aldri høyrt om innhaldsmarknadsføring, mot to av ti under 45 år.

Kjelde: Medietilsynet

