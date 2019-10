Fall blant storselskapa drog Oslo Børs ned

innenriks

Øvst på omsetningslista finn vi Norwegian Finans Holding, der aksjar for nærare 1 milliard kroner bytte eigar tysdag. Det heng saman med at flyselskapet Norwegian same dag kunngjorde at salet av aksjane i bankselskapet kjem til å vere fullført i løpet av tre dagar. Salet til Nordic Capital og Sampo vart kjent i august i år.

Norwegian Finans Holdings aksje steig 2,7 prosent, medan aksjane i Norwegian Air Shuttle – som var noko mindre omsett – steig 5,7 prosent.

Blant selskapa som trekte børsen ned, var Equinor (-1,0), Telenor (-1,7), Mowi (-1,9), DNB (-0,9) og Scatec Solar (-2,3). I motsett retning trekte mellom anna Aker BP (+1,0), Yara International (+1,4) og Norsk Hydro (+1,3).

Oljeprisen fall gjennom mykje av tysdagen, men fekk ein bratt oppgang ved 15.30-tida. Ved 17-tida vart nordsjøolje omsett for 61,62 dollar fatet, noko som er 0,1 prosent over nivået natt til tysdag.

Ute i Europa var stemninga delt. I Frankfurt enda DAX 30-indeksen uendra, medan CAC 40-indeksen i Paris gjekk opp marginale 0,1 prosent. I London fall FTSE 100-indeksen 0,5 prosent.

(©NPK)