Nav-sakene blir tidlegast tatt opp att neste år

– Vi kjem til å prioritere dette. Men vi veit ikkje når sakene kjem, seier leiaren av kommisjonen Siv Hallgren til NTB.

Ifølgje riksadvokat Tor-Aksel Busch er det kunngjort dommar på gale grunnlag for trygdebedrageri i minst 48 saker. Busch sa måndag at kontoret hans vil sende eit brev til alle politidistrikt med lista over sakene, men ser ikkje bort frå at lista kan bli utvida når kvart enkelt distrikt går gjennom for å sjå om det er saker som ikkje er fanga opp. Saka vil deretter bli send over til Gjenopptakingskommisjonen med krav om at ho blir opna på nytt.

Kvar sak må behandlast for seg, ifølgje Hallgren.

– Så må vi vurdere når vi får inn sakene, om dei kan behandlast så summarisk som det som er nemnt til no, seier ho.

Sakene må opp i eit kommisjonsmøte for å sjå om dei kan opnast på nytt. Det neste planlagde møtet i kommisjonen er i januar. Dermed kan det først bli ei avklaring på vårparten.

– Det kan òg bli aktuelt med eit ekstramøte. Vi må finne ein effektiv måte å behandle desse på, seier Hallgren.

