Nav-tillitsvald: – Reglane diskuterte sidan 2012

innenriks

I avdelinga Nav internasjonalt, som vart lagt ned i 2016, hadde det i fleire år vore diskusjonar om korleis reglane skulle forståast, opplyser nestleiar i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, til NTB.

– Det var interne diskusjonar allereie frå 2012 om konsekvensane av den nye EU-forordninga og om ho skulle ha forrang over folketrygdlova. Det er naturleg at det er faglege diskusjonar rundt dette i fagmiljøa, men praktiseringa blir bestemt gjennom rundskriv. Nokre saksbehandlarar meinte Nav hadde feil tolking og praksis, men dette førte ikkje til at praksisen vart endra, seier Homme.

Det er førebels uklart om leiinga i Nav vart varsla om dette.

Måndag vart det kjent at minst 48 personar er dømte på feil grunnlag for trygdesvindel fordi dei har opphalde seg i andre europeiske land medan dei fekk ytingar som sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar. Minst 2.400 har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fordi Nav feiltolka reglane.

Ifølgje Homme blir Navs saksbehandlarar først og fremst opplærte i folketrygdlova, der det blir sett som vilkår for å få ytingar som arbeidsavklaringspengar at ein oppheld seg i Noreg.

EU-forordninga frå 2012, som gir rett til å få slike ytingar, sjølv om ein oppheld seg mellombels i eit anna europeisk land, har forrang, kjem ikkje fram i lovteksten.

– Med tanke på at leiinga har meint at folketrygdlova har forrang, har opplæringa i EU-reglane ikkje hatt same prioritet. Det burde dei nok ha hatt, seier Homme.

