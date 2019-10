Nav-tilsette fryktar heksejakt

innenriks

– Dette er ei alvorleg sak som rører svært mange menneske, og det er ikkje vanskeleg å forstå reaksjonar som både sinne og frustrasjon. Samtidig er det ikkje den enkelte tilsette i Nav som er ansvarleg for slike systemfeil, seier Parat-leiar Unn Kristin Olsen.

– Denne saka er alvorleg for alle. Først og fremst for dei som er direkte ramma, og som har fått ei behandling som er feil. Her har vi alle eit ansvar for å rydde opp så snart som mogleg og gi dei oppreising, seier tillitsvald for Nav, Agathe Osland Hellesen.

Både Olsen og Hellesen meiner skandalen kjem av ei feiltolking av lova som Nav-leiinga har ansvar for.

– Det er ikkje enkeltpersonar og saksbehandlarar i Nav som på eige initiativ tolkar lovverket, seier Hellesen, som påpeikar at tolking av lovverk og saksbehandling blir gjennomført etter ei einskapleg og felles forståing i heile Nav-systemet.

– Saksbehandlarar i Nav kan i svært lita grad gjere eigne tolkingar av lovverket eller basere saksbehandlinga på eige skjønn. Vår overordna rolle og oppdrag er å sjå til at alle blir likt i samsvar med behandla gjeldande regelverk og nødvendig dokumentasjon. Feil tolking av lovverket skal avdekkast av eigne juristar, gjennom klageinstansar og av domstolane, seier Hellesen.

