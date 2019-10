Norsk kvinne sikta for deltaking i to terrororganisasjonar

innenriks

Den 29 år gamle norske kvinna er no formelt sikta av Politiets tryggingsteneste (PST) for deltaking i to terrororganisasjonar, ifølgje NRK.

I august vart ho sikta for deltaking i IS.

Kvinna har kravd å bli utlevert frå Syria til Noreg, men Oslo tingrett avviste kravet i midten av oktober. Kvinna anka saka til lagmannsretten.

Ho har to barn, kor sonen på snart fem år er alvorleg sjuk, ifølgje advokaten hennar Nils Christian Nordhus. Ho ønskte at retten skulle krevje at ho blir arrestert, slik at ho og barna skulle bli henta til Noreg.

PST anslår at omkring 20 vaksne nordmenn framleis oppheld seg i Syria, men statusen deira er usikker. Det skal vere ti kvinner blant desse.

35 barn med norsk tilknyting oppheld seg i Syria. PST har ikkje gått ut med opplysningar om kor mange av desse som oppheld seg i al-Hol.

