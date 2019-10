Ny bok: Ein svekt kong Haakon nekta å seie frå seg trona

innenriks

I 20 år har Tor Bomann-Larsen fordjupa seg i kong Haakon og dronning Mauds liv. Tysdag vart det åttande og siste bindet i serien «Haakon og Maud» lansert i Dronning Sonjas kunststall bak Slottet i Oslo.

Boka med tittelen «Kongen» tar for seg tida frå kong Haakons heimkomst i 1945 – det absolutte høgdepunktet i regenttida hans – til dei siste åra i livet hans som vart prega av helseproblem og tragedie for kongefamilien.

Heim i triumf

– Knapt nokon stad i verda har ein konge stått høgare, seier Bomann-Larsen om kongefamiliens heimkomst til Noreg 7. juni 1945.

I boka blir det beskrive korleis heile Oslo var forvandla til ei scene, det var investert i scenografi. Nær ein halv million nordmenn hadde pressa seg inn i Oslo sentrum for å ta imot kongefamilien.

– Så viktig var det å løfte kongen for folket, for det var eit folk som hadde dårleg samvit, som hadde bede kongen om å abdisere berre fem år tidlegare. No skulle folket spegle seg i kongens stordom, han som hadde stått for motstand frå dag éin frå eksilet sitt, fortalde Bomann-Larsen under lanseringa.

Boka viser korleis kongen hadde ein enormt sterk posisjon i etterkrigstida, og korleis han òg ønskte å spele ei viktig rolle i norsk politikk i etterkrigsåra. Mellom anna ved å insistere på at kommunistane, som hadde vore sentrale i den norske krigsmotstanden, vart tatt inn i den første norske samlingsregjeringa.

Pressa etter fall

Boka tar òg for seg dei vanskelege siste åra før kong Haakons død i 1957. Tragedien ramma kongefamilien i 1954 då kronprinsesse Märtha døydde etter mange år med helseproblem. Eitt drygt år seinare fell kong Haakon på badegolvet og bryt lårhalsen. Han kom seg aldri på beina igjen og kom aldri tilbake i gjerninga.

– Eg vel å stille spørsmål om kongen vart feilbehandla, seier Bomann-Larsen.

Han meiner det vart ei psykologisk sperre for Haakon å skulle regjere frå ein rullestol. Han var krigskongen, leiaren av hæren og ville berre leie folket sitt oppreist.

Etter kvart auka presset for at han skulle abdisere. Presset kom både frå medisinsk hald og frå statsminister Einar Gerhardsen og regjeringa. Det gjorde kongen berre meir innbiten på at han skulle bli sitjande til døden.

Sett frå ettertida var det truleg eit klokt val av kongen, meiner Bomann-Larsen.

– Eg trur kong Haakon hadde vorte for stor til å abdisere, han hadde vorte eit for stort symbol. Og det ville gjort kong Olav mindre viss Haakon skulle sete der i bakgrunnen som ein overkonge. Det ville vorte veldig vanskeleg, og det trur eg han skjønte, seier forfattaren til NTB.

Blir TV-serie

Etter 20 år med dagleg jakt gjennom støvete dagbøker og i arkiv er Bomann-Larsen klar til å setje strek. Det er ikkje aktuelt å halde fram å nøste vidare oppover i den kongelege arverekka, slår han fast.

I boka takkar han Slottet og kong Harald for ein openheitskultur han meiner er heilt unik blant Europas monarki.

Over 4.000 sider og 1,5 millionar ord har det til saman vorte om danskeprinsen som vart vald til Noregs konge ved unionsoppløysinga i 1905. Det er dermed både det største verket i noregshistoria og i europeisk litteraturhistorie, ifølgje forlaget.

Det er òg planlagt eit TV-drama basert på bøkene, som produksjonsselskapet Nordisk Film har opsjon på.

