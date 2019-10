Nytt byråd i Bergen lovar mindre biltrafikk, bybaneutgreiing og kjøttfri dag

innenriks

På ein pressekonferanse på Bergen brannstasjon lova Roger Valhammer òg trygg økonomisk styring, og at dei ikkje skal auke eigedomsskatten.

– Vi skal levere ein politikk innan klima, miljø og bypolitikk utan sidestykke, sa byrådsleiaren, skriv Bergens Tidende.

Vidare sa Valhammer at byrådet har ein ambisiøs klimapolitikk der dei skal kutte 50 prosent i klimagassutsleppa frå 1991-nivå innan 2023, skriv Bergensavisen.

Biltrafikken skal ned

For å bli den grønaste byen i landet, skal personbiltrafikken i Bergen reduserast med 30 prosent frå 2013-nivå dei neste fire åra. Det skal òg innførast bilfrie soner i både sentrum og i bydelane, i tillegg til at det skal bli færre parkeringsplassar og dyrare parkeringsavgift, heiter det i plattforma.

Det skal innførast minst éin kjøttfri dag i kommunen sine kantiner.

Byrådet er òg samde om å redusere utbygginga av nye, store kjøpesenter i Bergen og redusere cruiseturismen for å nå målet om ein fossilfri by innan 2030.

Når det gjeld bompengar, skriv byrådet at det er eit effektivt verkemiddel, samtidig som plassering av bomstasjonar aldri vil vere rettferdig. Dei skriv at dei vil «jobbe for at staten tar ein større del av utbygginga av kollektivtransport i Bergen og for at vegprising blir greidd ut som alternativ til bompengar». Ifølgje plattforma skal den ytre bomringen bli evaluert om eitt år.

Utgreiing

Saka det ifølgje BT var knytt mest spenning til, var kva det nye byrådet hadde å seie om Bybanen mot Åsane. Valhammer var klar på at byrådet har vorte samde om at dei meiner den raskaste og beste måten er å bygge den over Bryggen, som allereie er vedtatt.

– Men vi anerkjenner at vi er eit mindretalsbyråd, vi har lagt bak oss ein valkamp og fleire år med diskusjon. Saka vil komme opp igjen, og det er lite tillit mellom partia. Derfor vil vi sjølv bestille ei utgreiing om tunnelalternativet, sa byrådsleiaren.

Alternativet det er snakk om, er ein tunnel frå Peter Motzfeldts gate.

Forutan at Valhammer skal bli byrådsleiar, held Marte Mjøs Persen (Ap) fram som ordførar og Rune Bakarvik (Ap) blir varaordførar. Det blir tysdag klart korleis partia skal fordele resten av dei byrådspostane, ifølgje BT.

(©NPK)