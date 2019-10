Ordførar i Kristiansand vil ha ny vurdering av Sian-søknad

innenriks

– Dette nører opp under hat og fyrer opp under motsetningar. Det høyrer ingen stad heime, og har ikkje noko med ytringsfridom å gjere, seier Jan Oddvar Skisland til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen skreiv måndag at Sian og Arne Tumyr har til hensikt å brenne Koranen under eit arrangement på torget i Kristiansand 16. november.

Sian har fått løyve av kommunen til å halde arrangementet. Men at den heilage boka til muslimane skal brennast, var ikkje kjent før no.

Politiet seier til avisa at dei ikkje her og no har nokon planar om å stanse brenninga, men Skisland seier at han ikkje vil slå seg til ro med situasjonen. Han ønsker at situasjonen blir handtert før politiet eventuelt må gripe inn.

– Eg ser politiet følgjer dette tett, men vi må sjå på kva vi har moglegheit til å gjere frå kommunen si side no som det har komme fram nye opplysningar.

No vi han ha ei vurdering av saka frå kommuneadvokaten.

– Eg er ikkje jurist, men frå ei etisk vurdering så er det ikkje bra i det heile. Arrangementet kan dei ha, men koranbrenning er noko heilt anna enn det dei har søkt om. Eg tenker det er naturleg å vurdere godkjenninga av søknaden på nytt no som vi har fått nye opplysningar.

