Venstre risikerer listeskvis på Vestlandet

Identiske lister i begge fylke? Eller éi valliste i Hordaland og ei anna i Sogn og Fjordane?

Det er noko av det første nye Vestland Venstre må ta stilling til når dei gamle fylkeslaga i Hordaland og Sogn og Fjordane blir slått saman til nyttår. Avgjerda skal takast på fylkesårsmøtet på Voss i februar.

Kva det nye fylkespartiet fell ned på, kan få mykje å seie for partiprofilane på Vestlandet.

Kan auke sjansane

Ein viktig fordel med felles liste er at det kan auke sannsynet for at toppkandidaten får plass på Stortinget.

Grunnen er at toppkandidaten framleis kan komme inn i nabodistriktet viss mandatet i det gamle heimfylket ryk.

Sveinung Rotevatn kom til dømes inn på Stortinget på eit utjamningsmandat frå Sogn og Fjordane i 2013. Men i 2017 gjekk utjamningsmandatet til KrF i staden, slik at Rotevatn mista plassen.

Venstre kom derimot inn med direktemandat frå Hordaland både i 2013 og i 2017.

Hadde Rotevatn vore listetopp i begge fylka, kunne han dermed ha komme inn på mandatet frå Hordaland i staden.

Favoritt

I dag er Rotevatn ein av storfavorittane til opprykk i Venstre.

Bergen Venstre, Liberale Studenter, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre har alle sagt at dei vil ha han som ny partileiar. Han kan òg bli aktuell som ny nestleiar. I så fall blir det berre viktigare for partiet å prøve å sikre han ein stortingsplass.

Men den nye partileiinga skal ikkje veljast før på Venstres landsmøte i april, meir enn to månader etter at Vestland Venstre tar stilling til om det skal stillast éi eller to lister i 2021. Det nye fylkespartiet må dermed ta avgjerda utan å vite kven som skal leie Venstre inn i stortingsvalet.

Og situasjonen per i dag er at det er Terje Breivik, sitjande 2. nestleiar, som er listetopp i Hordaland.

Motførestillingar

Så langt er det uklart kva for ein veg det nye fylkespartiet vil gå. Diskusjonen er framleis heilt i startfasen.

Men det er langt frå gitt at Venstre-folk i Hordaland vil gå med på å setje Rotevatn eller ein annan kandidat frå Sogn og Fjordane på topp.

Eit ønske om å verne Breiviks stortingsplass kan bli ein faktor i avvegingane.

Men det finst òg andre motførestillingar mot å stille med felles liste. Eit viktig spørsmål er kor salbar ein listetopp frå Sogn og Fjordane vil vere i Hordaland – og omvendt.

Eit anna spørsmål er ønsket om kjønnsbalanse. Det kan bli vanskeleg å oppnå med felles liste, all den tid alle dei mest kjente partiprofilane på Vestlandet er menn.

Regionreform

Problemstillinga er ikkje unik for Venstre. Andre parti må ta stilling til det same, både i nye Vestland fylke og i andre delar av landet.

Bakteppet er regionreforma. Ho fører til at talet på fylke i Noreg neste år blir redusert til elleve. Talet på valdistrikt er derimot grunnlovsfesta til 19 og vil bli ståande på dette talet til etter stortingsvalet i 2021.

Partia bestemmer sjølv om dei vil stille med unike lister i kvart valdistrikt, eller om dei vil stille med same kandidatar i fleire distrikt. Slik er det òg i dag, og Venstre byrja allereie i 2013 å stille med fellesliste i Agder-fylka.

Blir ein kandidat vald inn frå fleire distrikt, avgjer kandidaten sjølv kva for eit val som blir tatt imot.

