Vi bruker 1,2 milliardar på halloween

Det viser tal frå analyseinstituttet YouGov, som i perioden 16.–20. oktober gjennomførte ei undersøking om kjenslene til nordmenn rundt feiring av knask eller kneip på oppdrag frå Danske Bank. I alt vart det gjennomført intervju med 1.008 personar over 18 år, og om lag 24 prosent svarte at dei skal markere halloween.

Desse bruker i snitt 316 kroner på godteri, 382 kroner på kostyme, 334 kroner på å lage fest og 301 kroner på dekorasjonar.

Firedobla på tre år

Dei som feirar halloween, bruker altså i snitt 1.333 kroner på feiringa – totalt 1,2 milliardar kroner.

– Beløpet vi bruker på halloween, har firedobla seg på tre år. Sjølv om det ikkje blir brukt så mykje på berre kostyme, så blir det ein del pengar totalt når du både skal ha kostyme, godteri, pynt og kanskje lage fest i tillegg, seier forbrukarøkonom Cecilie Tvedestrand i Danske Bank til NTB.

I undersøkinga svarer éin av tre spurde – og det gjeld alle spurde, også dei som ikkje markerer halloween – at dei synest det er ein dyr dag, med snop, pynt, feiring og kostyme. Éin av tre synest òg det tenderer til å bli dyrare og dyrare.

Mykje kjøpepress

40 prosent seier dei opplever kjøpepress knytt til denne dagen, og det er mange fleire enn det er som seier dei skal markere feiringa.

Når det gjeld den faktiske pengebruken blant dei som feirar, er det framleis eit mindretal som tar fullstendig av.

Delen som held seg under 500-lappen, er høvesvis 87 prosent for snop, 78 prosent for kostyme, 79 prosent for innkjøp til fest og 86 prosent til dekorasjonskostnader.

Fakta om halloween i Noreg

* Feiring 31. oktober, kvelden før allehelgensdag 1. november, har tradisjonelt innleidd ei tre dagar lang feiring til minne om alle som har gått bort, ikkje minst helgenar – hallows – og martyrar.

* Halloweenfeiringa i Noreg fekk gjennombrotet sitt omkring 2000. Ho kom via USA, med svært mange likskapstrekk derfrå, men utan eigentleg å minnast nokon.

* Til USA kom halloweenmarkeringa med irske og skotske innvandrarar på 1800-talet, men vart fort vanleg for alle i landet.

* Utkledde barn som gjekk rundt i nabolaget, er først omtala i Canada i 1911.

* På 1930-talet byrja skikken med «trick or treat» å spreie seg.

* Til Noreg kom tradisjonen med at barn kler seg ut og går omkring i nabolaget med konseptet «knask eller knep», og at unge deltar på kostymefeste.

* Mange, særleg eldre, stiller seg negative til halloweenfeiringa.

Kjelde: Store Norske Leksikon

