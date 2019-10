Elden om NAV-skandalen: – Lova burde vore endra i 2012

innenriks

– Det mest naturlege når ein tar inn ein EU-forordning, er at ein samtidig burde ha endra den norske lovteksten som seier det motsette, seier Elden til NTB.

Den profilerte advokaten har sjølv ført ei av dei 48 sakene der folk har vorte uskuldig dømde for trygdebedrageri, men då i Høgsterett, der det berre var straffeutmålinga som var oppe for vurdering.

Kjerneproblemet i dei feilaktige dommane er at ein ikkje har tatt omsyn til eit EU-direktiv som vart tatt inn i 2012. Dermed har folk vorte dømde for å ha fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar under opphald i andre EØS-land, noko dei eigentleg hadde rett til, ifølgje dei nye EU-reglane.

– I nokre av rettssakene har EU-forordninga vore tema, men argumentet har vorte avvist av retten som noko som ikkje har noko å seie. I mange av sakene har spørsmålet ikkje vorte reist i det heile. Ein har lagt til grunn at den norske lovteksten gjeld, og han er veldig klar på dette, seier Elden.

I folketrygdlova er hovudregelen at ein må opphalde seg i Noreg for å få trygdeytingar, men verken Stoltenberg-regjeringa i 2012 eller seinare Solberg-regjeringar la fram noko forslag til Stortinget om å endre på denne.

– Lite kjent i strafferetten

Elden påpeikar at dei som bruker lovverket, i stor grad steller seg til korleis den norske lova er skriven, og at det er vanskeleg å forlange at ein utan vidare skal tenke at ho ikkje gjeld.

– Eg trur nok at EØS-reglane er ein lite kjend del i strafferetten. Det blir mest brukt i forretningsjussen. Eg trur mange dommarar og advokatar tenker at når den norske lova er klar, så har Stortinget gjort jobben sin. Eg trur mange ikkje har sett at lova er feil, seier Elden.

Forutan saka som vart tatt til Høgsterett, har Elden vore involvert i ei anna sak som han meiner kan knytast til same problematikk. I det tilfellet trekte han fram EØS-regelverket som eitt av fleire argument. Politiet la bort saka utan å gi ei grunngiving, og det er derfor vanskeleg å konkludere med kva som var utslagsgivande.

Elden førebur seg no på å få tatt opp att saka han hadde inne for Høgsterett.

Opplæring i folketrygdlova

Tysdag fortalde nestleiar i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, at Navs saksbehandlarar først og fremst har vorte opplærte i folketrygdlova, der det altså blir sett som vilkår for å få ytingar som arbeidsavklaringspengar at ein oppheld seg i Noreg.

Dette er truleg òg lagt til grunn i dei 2.400 sakene der Nav antar at folk kan ha fått uriktig krav om tilbakebetaling. – Med tanke på at leiinga har meint at folketrygdlova har forrang, har opplæringa i EU-reglane ikkje hatt same prioritet. Det burde dei nok ha hatt, sa Homme til NTB. Han seier at det lenge har vore interne diskusjonar om dette i Nav. – Det var interne diskusjonar allereie frå 2012 om konsekvensane av den nye EU-forordninga og om han skulle ha forrang over folketrygdlova. Det er naturleg at det er faglege diskusjonar rundt dette i fagmiljøa, men praktiseringa blir bestemt gjennom rundskriv. Nokre saksbehandlarar meinte Nav hadde feil tolking og praksis, men dette førte ikkje til nokon at praksisen vart endra, seier Homme. Det er uklart om leiinga i Nav vart varsla om dette.

