Gåta rundt Hagen-forsvinninga uløyst i eitt år

innenriks

Medietrykket har vore usedvanleg høgt etter at forsvinninga vart offentleg kjent 9. januar i år. Då hadde politiet etterforska saka i løyndom i ti veker.

– Det er ikkje uvanleg med lange etterforskingar av alvorleg kriminalitet. Det som er spesielt i denne saka, er den mediemerksemda som har vore heilt frå starten av. Eittårsdagen er meir i medias og publikums medvit enn i eit etterforskingsperspektiv, seier politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt til NTB.

Sidan januar i år er det Brøske som har informert om arbeidet til politiet med saka, medan bistandsadvokat Svein Holden har tatt seg av informasjon på vegner av familien. Dei har førebels ikkje ønskt å kommentere at det torsdag er eitt år sidan Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå heimen sin i Sloraveien i Lørenskog.

Spora

På seinsommaren byrja politiet å gå ut med detaljert informasjon om funn dei har gjort i det dei vurderer som åstaden, bustaden til familien på Fjellhamar.

I slutten av august viste Brøske fram ein fritidssko av same type som dei trur gjerningspersonen har brukt, og som har avsett avtrykk i huset.

I tillegg har politiet sendt ut bilde og omtalt strips, brevark og konvolutt som er funnen i bustaden, og dessutan i kva for forretningar dei er selde. Dei tre butikkjedene har alle filialar rett ved eller nær huset i Sloraveien 4.

– Vi arbeider framleis med skoavtrykket som eit levande etterforskingsskritt. Vi ser det i samanheng med både strips, konvolutt og trusselbrev for å nemne noko og jobbar med det. Det er store og tunge prosjekt i etterforskinga som ikkje er fullført per no, seier politiinspektøren.

Han beskriv dette arbeidet som ein kontinuerleg prosess som framleis går føre seg med stor styrke.

– Det handlar no òg om å sjå ting i samanheng. Med ei så omstendeleg og omfattande åstadsundersøking som er gjord i Sloraveien, har vi gjort funn av både DNA og fingeravtrykk. Oppgåva vår er å finne ut om desse funna har nokon relevans for saka, og det jobbar vi framleis med. Det same gjeld blodet som vi fann.

Held tilbake detaljar

I tillegg er det funne andre personlege eigedelar som politiet ikkje har opplyst om.

– Der vi står no, er det klart at informasjon om dette er noko vi ikkje ønsker å gå ut med detaljar om. Vi er nøydde til å ha detaljar som ikkje er offentleg kjente, for å kunne konfrontere framtidige gjerningsmenn med det, seier Brøske.

I eit avhøyr vil ein sikta bli stilt kontrollspørsmål.

– Nokre av dei vil dreie seg om detaljar som ikkje er kjente. For å seie det enkelt – du kan ikkje berre komme til politiet og seie det er eg som har gjort det. Vi er nøydde til å kontrollere nærare for å unngå falske tilståingar, seier han.

Sjølv om politiet før sommaren synest å ha vore meir opptatt av at spora i saka peikte ut av landet, er politiinspektøren klar på at det framleis er aktuelt.

– Vi etterforskar framleis breitt. Det er openberre forhold som taler for at ting peikar innanlands. Samtidig er det absolutt relevante retningar som går utover Noregs grenser. Eg vil påstå at vi framleis er like opne for begge variantar.

Ferdig før jul?

Politiet har hatt som mål å bli ferdig før jul, men Brøske seier at det ikkje er absolutt.

– Internt i etterforskingsgruppa vår har vi jobba med eit 2019-perspektiv. Vi arbeider framleis med det, sjølv om vi er i oktober og snart i november og erkjenner samtidig at det byrjar å gå mot slutten av året. Men det er ikkje nokon absolutt frist på nokon måte, understrekar han.

For etterforskarane i Aust politidistrikt er det oppgåvene dei har for å løyse saka som bestemmer.

– Så lenge vi har oppgåver vi meiner er høgst relevante for ei løysing, kjem vi til å etterforske ei så alvorleg sak som denne, seier politiinspektør Tommy Brøske.

(©NPK)