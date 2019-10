Integreringsmålet til kommunane får kritikk

innenriks

Nykomne flyktningar går gjennom eit obligatorisk introduksjonsprogram. For å vurdere om dette er vellykka i kommunane, blir det målt kor mange som er i arbeid eller utdanning rett etter at programmet er avslutta, og eitt år seinare.

– Det er eit problem å bruke mål for integreringa som ikkje held mål, og som ikkje seier noko om kvaliteten på arbeidet, sa interessepolitisk direktør Helge Eide i KS til Kommunal Rapport då ein ny rapport frå NORCE Samfunn vart presentert måndag.

Blant punkta som får kritikk, er at arbeid heilt ned til éin time i veka tel som arbeid.

«Resultatmålene som er nå, føles litt absurd. Hvis du jobber én time i uka, er det måloppnåelse, og det er jo fjollete. Det sier jo ingen ting om tilknytning til arbeidslivet», seier ein av dei kommunale informantane i undersøkinga.

Også måletidspunktet blir kritisert. Tidlegare forsking har vist at sysselsetjingsgrada fell over tid, og at dagens målingar derfor ikkje seier noko om kor solid tilknytinga til arbeidslivet er.

Tidlegare analysar viser at kjenneteikn ved flyktningane, som kjønn, alder, utdanning, talet på barn og landsbakgrunn, har mest å seie for måloppnåinga, dernest korleis programmet er organisert og til slutt kjenneteikn ved kommunen, til dømes situasjonen på arbeidsmarknaden.

