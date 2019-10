Kongsberg Gruppen med rekordstor ordrebok

innenriks

Totalt omsette Kongsberg Gruppen for 6 milliardar kroner i tredje kvartal i år, mot 3,2 milliardar i same kvartal i 2018.

Resultatet før skatt enda likevel på 153 millionar kroner mellom juli og september i år, mot 195 millionar kroner dei same månadene i fjor. EBITDA vart på 535 millionar kroner i år mot 347 milliardar i fjor, medan driftsresultatet vart på 230 millionar kroner i år mot 240 millionar kroner i fjor.

På den andre sida melder konsernet om at framtida ser lys ut. Dei har no ein rekordhøg ordrereserve på over 34 milliardar kroner, og dei veks i alle forretningsområda.

– Vi leverer eit sterkt kvartal for selskapet som heilskap, med positiv lønnsemdsutvikling i alle forretningsområde. Vi har solid vekst, både frå eksisterande verksemd og frå oppkjøpte selskap, seier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i ei pressemelding.

Han viser til at forsvarsdelen av Kongsberg nyleg signerte den største kontrakten sin nokosinne, ein kontrakt verd 5,6 milliardar kroner, på luftvernsystemet NASAMS til Qatar.

Det går òg godt med Kongsberg Maritime.

– Kongsberg Maritime har ein ordrereserve på over 13 milliardar, noko som er solid i ein krevjande marknad. Det er god ordreinngang innanfor ettermarknaden og marin robotikk, og det er stor aktivitet på leveransar til LNG-fartøy (skip som fraktar flytande naturgass, journ.anm.), seier Håøy.

