Nav byrjar torsdag å ringe moglege offer i trygdeskandalen

Det opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NRK.

Gruppa består av 24 personar.

Så langt er det kjent at minst 48 personar er uskuldig dømte for trygdesvindel fordi dei oppheldt seg i eit anna EØS-land medan dei fekk sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar, noko dei altså etter reglane har rett til.

36 av desse har sona fengselsstraffer utan vilkår på opp til åtte månader.

Blant dei dømte er det flest norske statsborgarar, men også tre svenskar, ein danske, ein finne, ein grekar, ein polakk og ein nederlandsk statsborgar.

I tillegg er det så langt kjent at rundt 2.400 personar har fått krav om tilbakebetaling dei ikkje skulle fått.

Omfattande arbeid

– Har du etter 2012 mottatt sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og/eller pleiepengar, og mista retten til desse berre fordi du oppheldt deg i eit anna EU/EØS-land, kan du ha krav på kompensasjon. Har du mista retten av andre årsaker, vil du ikkje ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringa, skriv Nav på sine eigne nettsider og ber dei som trur dei er rørte om å ta kontakt.

– Nav går no gjennom saker for å finne ut kor mange som kan ha rett til kompensasjon, og vil kontakte dei det gjeld, når vi behandlar saka. Dette er eit omfattande arbeid som vil ta noko tid, skriv Nav.

Erstatningskrav

Advokat Olav Sylte førebur allereie erstatningskrav i fleire saker der personar har vorte dømte til å betale tilbake trygdeytingar på gale grunnlag.

– Det er heilt openbert at det i mange tilfelle er snakk om millionerstatningar. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd dei skulle hatt, for enkelte gjerne ein million. I tillegg kjem rentekrav og oppreisning for den urettmessige strafferettslege forfølginga, seier advokat Olav Sylte til NTB.