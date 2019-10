Nav-offer kan krevje millionar i erstatning

innenriks

36 personar har urettmessig sona straffer på opp til 8 månaders fengsel for trygdesvindel som følgje av Nav feiltolka regelverket. Fleire har gått glipp av arbeidsinntekt i soningsperioden og har vorte nøydde til å betale tilbake summar på fleire hundre tusen i trygd – heilt utan grunn.

– Det er heilt openbert at det i mange tilfelle er snakk om millionerstatningar. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd dei skulle hatt, for enkelte gjerne ein million. I tillegg kjem rentekrav og oppreisning for den urettmessige strafferettslege forfølginga, seier advokat Olav Sylte til NTB.

Han førebur allereie erstatningskrav i fleire saker der folk urettmessig har vorte dømte til å betale tilbake trygdeytingar. Ei av sakene er allereie omtalt av Nettavisen.

Budd på å hjelpe

Sylte påpeikar at det ikkje berre er i straffesakene at folk har krav på erstatning, men også i dei fleire tusen andre sakene der folk kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg frå Nav.

Nav har rekna ut at det kan vere snakk om 2.400 saker, men Sylte meiner det truleg er snakk om langt fleire saker. Han grunngir dette med at same lovbruken gjeld for andre trygdeytingar enn det Nav har lagt til grunn.

– Eg reknar med at alle sakene blir tatt opp igjen. Vi har sju tusen advokatar her i landet, og mange tusen av desse vil vere førebudde til å hjelpe dei som har vorte utsette for overgrep, seier Sylte.

Krenking

Personar som har vorte uriktig varetektsfengsla, har krav på 400 kroner i oppreisning per døgn. I tillegg kan folk som har vorte ulovleg fengsla, krevje erstatning for tapt arbeidsinntekt, krenkinga det er å sitje fengsla og andre kostnader knytt til fengselsopphaldet.

Leiar for forsvarargruppa i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, seier til NTB at det kan vere grunnlag for å gå utanom dei fastsette satsane i saker der krenkinga er spesielt stor.

– Det vil vere eit spørsmål i saker som dette, der det rett og slett er styresmaktene som utan lov har fengsla folk, utan å ha heimel for det i lova. Dette er folk som aldri skulle vore melde, tiltalte eller domfelte. Dei har ikkje gjort noko ulovleg, seier han.

Riksadvokaten: – Urovekkande

Riksadvokat Tor-Aksel Busch opplyste måndag at politidistrikta framover skal ta kontakt med dei som er urettmessig domfelte, for å forklare situasjonen. Deretter vil påtalemakta krevje gjenopning av sakene.

Busch seier at det kan vere grunnlag for erstatningskrav. Han legg til at ein ved uriktig soning får ei skjematisk utrekning for talet på dagar som er sona feil.

– Det er jo særs urovekkande, og det er openbert mange folk her som er i ein sårbar situasjon. I tillegg til å miste ytingar dei har krav på, så kjem det òg straffeforfølging og dom. Så dette tar vi på største alvor, seier Busch.

– Gjeldsslavar

Advokat Olav Sylte påpeikar at sakene har fått alvorlege konsekvensar for fleire av dei ramma, og seier mange har enda opp som gjeldsslavar som følgje av krava dei har fått frå Nav.

– Eg sit med ei sak der ein person vart fråtatt ungane. Eitt av fleire argument for dette, var at vedkommande nokre månader før var dømt for trygdesvindel, ei sak vi no jobbar for å få tatt opp att.

Ifølgje Sylte dreier det seg om ei sak kor vedkommande fekk overgangsstønad under opphald i eit anna EØS-land.

