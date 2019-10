PST får beskjed om å gjere nye undersøkingar i saka mot Laila Anita Bertheussen

innenriks

I september stadfesta Politiets tryggingsteneste (PST) at dei hadde sendt innstillinga si om påtalespørsmålet i saka til statsadvokatembetet. No får PST saka i retur, skriv Aftenposten.

– Det vil bli gjennomført nokre nye undersøkingar, seier statsadvokat Marit Formo til avisa.

Formo kommenterer ikkje kva slags undersøkingar det handlar om anna enn at det er undersøkingar som tidlegare ikkje er gjennomførte. Det skal ikkje gjennomførast nye avhøyr. Det er heller ikkje klart kor lang tid dette vil ta.

Laila Anita Bertheussen (54), sambuar med tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara, er sikta av PST for fleire forhold, mellom anna for å ha tent på parets eigen bil ved bustaden deira i Oslo i mars i år, og dessutan andre hendingar ved bustaden til paret.

Ho erkjenner ikkje straffskuld for nokon forhold. Advokaten hennar, John Christian Elden, har fleire gonger uttalt at saka berre er bygd på indisium, og at han reknar med at ho blir lagd bort.