PST-sjefen vedgår å ha oppbevart våpen utan løyve

Overfor VG kallar Sjøvold, som tidlegare var politimeister i Oslo, saka som ei «rein venneteneste».

– Enka kom til meg og lurte på om eg kunne ta vare på dei våpena, og det gjorde eg. Og så vart dei nok liggande ein periode. Så vart det våpenamnesti og då fekk eg levert dei inn, seier Sjøvold.

Sjøvold opplyser at han fekk våpena etter dødsfallet til ein mann i Vestfold i 2008 og at både han og den avdøde var medlemmer av Odd Fellow-losjen. Første våpenamnesti etter dette var våren 2017, og det betyr i så fall ifølgje VG at våpena kan ha vore oppbevart ulovleg i nærare ni år.

– Dette vart handtert som ein rein venneteneste. Desse våpena var lovleg låst ned og vart liggande heilt til amnestiet kom. Det var eigentleg det som skjedde, seier Sjøvold, som opplyser at det kan ha dreidd seg om to-tre finkalibra våpen.

