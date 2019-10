Petter Stordalen er blant Vings nye eigarar

innenriks

Stordalens selskap Strawberry kjøper opp Vinggruppen saman med oppkjøpsfonda Altor og britiske TDR Capital. Dette omfattar totalt 2.300 tilsette i Ving, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Stordalen vart presentert som ny eigar onsdag på hovudkontoret til Ving i Stockholm til stor jubel. Han vil ikkje seie akkurat kor mykje han har gått ut med for å sikre avtalen, men seier at dei nye eigarane kjem til å stille omtrent 6 milliardar svenske kroner i likviditet og garantiar.

Med hjarte og hjerne

Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent kvar av selskapet, og TDR Capital kjøpe dei resterande 20 prosentane.

– I dag må de leve med min svorsk. Han er definitivt ikkje så bra som Skavlans, men han får jobben gjort, sa ein svært energisk Stordalen.

Han sa vidare at avtalen er spesiell for han.

– Eg har hatt mykje hjarte og har fått med nokre partnarar som har mykje hjerne, så det er ein perfekt kombo.

– Ving gjorde alt rett

Han kom samtidig med krass kritikk av tidlegare eigar Thomas Cook.

– Ving har alltid gått bra, alltid vore eit solid selskap. Men nokon over der, dei tok ut alle pengane heile tida. Dei drenerte Ving for alt det Ving var. Selskapet vart tømt for milliardar. Ving gjorde all rett, Thomas Cook gjorde alt feil, sa Stordalen.

Konsernsjef Magnus Wikener i Vinggruppen i Norden ønsker dei nye eigarane velkommen.

– Den store bransjekompetansen deira og finansielle styrke gir oss den langsiktige stabiliteten vi treng, i tillegg heilt nye moglegheiter for å utvikle utvalet for kundane våre framover, seier han i ei pressemelding.

