Siv Jensen forstår Slyngstads avgang

– Yngve Slyngstad har gjort ein kjempejobb og levert gode resultat som vil komme oss alle til gode i lang, lang tid. Han har gjort NBIM til ein organisasjon som haustar heider internasjonalt og som vi skal vere stolte av, seier finansministeren.

– Eg ønsker å takke Slyngstad for den innsatsen han har lagt ned gjennom alle desse åra. Heilt sidan 2008 har han hatt ei krevjande stilling med stort ansvar og eg har forståing for at han no etter kvart ønsker å gjere noko anna, uttaler Siv Jensen.

(©NPK)