Sjøfartsdirektoratet vil skjerpe reglane for kloakkutslepp langs kysten

Sjøfartsdirektoratet har laga forslaget til eit nytt regelverk på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. I Noreg kan ein i dag sleppe ut ureinsa kloakk 300 meter frå land langs store delar av kysten.

Utsleppskrava i Noreg er mindre strenge enn regelverket i Den internasjonale konvensjonen om hindring av forureining frå skip (MARPOL). Her er grensa for kloakkutslepp frå skip 12 nautiske mil, eller 22.224 meter, frå land.

Her til lands gjeld dette lovverket berre for skip i utanriksfart på strekninga frå Lindesnes til svenskegrensa. Sjøfartsdirektoratet foreslår no at reglane frå MARPOL skal gjelde i heile det norske farvatnet – både for internasjonal fart og innanriksfart.

Forslaget rettar seg mot skip med internasjonale sertifikat – uavhengig av byggeår. Dei gjeld òg mellom anna for passasjerskip som er sertifiserte for meir enn 100 passasjerar, og nybygg over 400 bruttotonn som har kontraktsdato etter 1. mars 2020.

