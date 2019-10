Slyngstad takkar av etter milepæl

innenriks

– Alle stjerner står rett, var oljefondssjefens eige svar på kvifor han går av no.

Han viste til at fondet sist torsdag passerte 5.000 milliardar kroner i avkasting og dagen etter nådde 10.000 milliardar i verdi.

– For meg var det ein stor dag. Det var òg den dagen eg leverte oppseiinga mi til Øystein Olsen og hovudstyret. Eg er utruleg takknemleg for den tilliten eg har fått, seier Slyngstad.

Han er stolt over å ha fått vore med på å bygge opp ein leiande internasjonal investeringsorganisasjon.

Ekstrem vekst

Under Slyngstads leiing har Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, opplevd ein ekstrem vekst. Det kjem av eit svært gunstig kinderegg av høg tilførsel av oljekroner, høg oljepris og dessutan kraftig vekst i aksjemarknadene i verda.

2019 ser ut til å bli det beste året i fondets historie med ein førebels vekst på 1.200 milliardar kroner. I fem av dei siste sju åra har fondet hatt ein verdiauke på 1.000 milliardar.

– Vi er ikkje berre ein oljenasjon, men også ein oljefondsnasjon, seier Slyngstad, som ber alle nordmenn tenke gjennom kor heldige dei er.

– All ære for dette ligg hos politikarane i landet, seier han, vel vitande om at det er Finansdepartementet som utarbeider og Stortinget som vedtar strategiane for oljefondet.

– Vi har vore så heldige å kunne setje i verk ein strategi andre har lagt. Vi har hatt ei rekke finansministrar frå ulike parti. Alle har stått bak fondet. Vi må rette ei takk til politikarane.

«Styrkt posisjon»

Med eit enkelt handtrykk takka sentralbanksjef Øystein Olsen Slyngstad for innsatsen.

– Gjennom desse tolv åra har fondet levert særs gode resultat og styrkt posisjonen til fondet heime og ute, seier Olsen.

– Slyngstad har vore ein tydeleg leiar av Noregs Bank Investment Management og utvikla ein leiande og global forvaltningsorganisasjon.

Slyngstad flyttar etter kvart til London, der han skal ha ansvaret for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi.

Ny sjef

Olsen startar no jakta på Slyngstads etterfølgjar. Sentralbanksjefen antydar at ein ny leiar ikkje vil vere på plass før tidlegast til våren.

Sentralbanksjefen seier ein vil sjå etter eigenskapar som investeringskompetanse, kunnskap om forvaltning og leiareigenskapar i jakta på ein ny leiar. Samtidig må leiaren forstå at fondet har eit veldig spesielt formål.

– Det som har vore ein veldig viktig eigenskap hos Yngve og tidlegare leiarar, er at ein har innsikt i og veit kva dette fondet er. Det er ikkje nokon kva som helst slags pengebinge, men sparekassa til det norske folket, seier han.

Olsen seier det ikkje er eit absolutt krav at den nye sjefen er norsk. Han understrekar likevel at ny sjef må forstå norsk språk og kultur og snakke norsk eller skandinavisk.

Slyngstad slår fast at fondet har vorte «enormt viktig for landet».

– Vi burde i alle fall vere bevisst på kor stort det er og på det enorme ansvaret organisasjonen, Noregs Bank og spesifikt leiaren har for å verne desse pengane, seier han til NTB.

– Det er for kommande generasjonar, så ein må ha eit langsiktig perspektiv òg.