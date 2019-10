Tidlegare høgsterettsdommar: Forslag om pelsdyrerstatning i strid med lova

innenriks

Utgård seier til Nationen at kompensasjonsordninga truleg òg bryt med Grunnlova.

– Eg meiner heilt klart at forslaget frå regjeringa er i strid med eigedomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som er gjort til norsk lov. Det blir lagt opp til at to bønder som har elles like bygningar, kan få heilt ulik erstatning. Det er heilt uhaldbart, og det bryt med prinsippet om at inngrep ikkje må skje vilkårleg, seier han.

Den tidlegare høgsterettsdommaren, som pensjonerte seg på nyåret, trekker fram fleire forhold ved kompensasjonsordninga som han meiner bryt med menneskerettane og norsk lov. Mellom anna seier han at ordninga baserer seg på kompensasjon basert på såkalla bokført verdi som kan variere kraftig mellom bønder, og dermed, ifølgje Utgård, er vilkårleg.

Ordninga har òg frå andre hald fått kraftig kritikk for at ho ikkje legg takstverdi eller reell verdi til grunn.

– Utgangspunktet er at gardar som har same verdi, ikkje kan få heilt ulik erstatning, seier Karl Arne Utgård, som meiner regjeringa må snu om ordninga for at saka ikkje skal hamne i ein langvarig rettsstrid.

Landbruksdepartementet seier til Nationen at dei ikkje hadde moglegheit til å kommentere saka tysdag.

