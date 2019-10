Tyskarane fekk seg meir tungtvatn frå Rjukan enn først antatt

innenriks

– Vi har lenge trudd at senkinga av Hydro sette punktum for tungtvasshistoria på Vemork, men dette må endrast til eit komma, seier Gunhild Lurås ved Norsk Industriarbeidermuseum til NRK.

20. februar 1944 sprengde norske sabotørar tinnsjøferja Hydro. Historikarar har trudd at det førte til tungtvasstopp for tyskarane, men nye undersøkingar viser ifølgje NRK at transporten av tungtvatn frå Rjukan til Nazi-Tyskland heldt fram i stor skala.

Allereie nokre dagar etter aksjonen gjekk ei ny last med lågkonsentrert tungtvatn til Tyskland, noko som gjentok seg fram til 9. mars same år.

I samband med bygginga av det nye tungtvassmuseet på Vemork i Tinn har historikarane gjennomgått arkiva. Der har dei funne hittil ukjente bevis på omfattande transport av tungtvatn.

Ifølgje Lurås støvsuga tyskarane Vemork og Såheim for tungtvatn, noko som viser at produksjonen var mykje viktigare for dei enn ein har trudd. Undersøkingane av gamle protokollar viser at tyskarane nærast hamstra tungtvatn, også etter dei tre aksjonane i 1943–1944.

