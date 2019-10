Yngve Slyngstad går av som sjef for oljefondet

innenriks

Nyheita om at Slyngstad vil fråtre som leiar for Noregs Bank Investment Management, kjem kort tid etter at verdien av oljefondet passerte 10.000 milliardar kroner.

– For meg var det ein viktig milepæl at marknadsverdien av fondet passerte 10.000 milliardar kroner 25. oktober. Eg er stolt over å ha vore med på å bygge opp ein leiande internasjonal investeringsorganisasjon med dyktige medarbeidarar. Vi har levert god avkasting til det beste for fellesskapet, seier Yngve Slyngstad.

Han vil stå i stillinga fram til ein ny leiar tiltrer.

Hovudstyret i Noregs Bank vil no starte arbeidet med å finne ein ny leiar. Slyngstad skal likevel halde fram i fondet og bidra til utvikling av investeringsstrategien. Han skal mellom anna ha ansvaret for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi, opplyser Noregs Bank i ei pressemelding.

Tysdag la Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fram resultatet for tredje kvartal. Fondet fekk ei avkasting på 1,6 prosent. Det svarer til 236 milliardar kroner.

– Hovudstyret er svært godt fornøgd med forvaltninga av fondet under Yngve Slyngstads leiing. Gjennom desse tolv åra har fondet levert særs gode resultat og styrkt posisjonen til fondet heime og ute. Yngve Slyngstad har vore ein tydeleg leiar av Noregs Bank Investment Management og utvikla ein leiande og global forvaltningsorganisasjon, seier leiar av hovudstyret Øystein Olsen.