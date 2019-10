B-52 på øving i Troms

innenriks

Øvinga fann stad onsdag. Det store amerikanske bombeflyet trena saman med F16-fly i luftrommet vest for Troms, opplyser Forsvaret.

Frå bakken samhandla eldleiarar frå Hæren med det amerikanske flyet. Det amerikanske luftforsvaret har uttrykt eit ønske om å trene saman med norske styrkar.

– Frå Forsvarets side er dette ei unik moglegheit til å øve saman med det amerikanske luftforsvaret og bli betre kjent med ein strategisk viktig kapasitet. Det er viktig at vi trenar saman med våre allierte i våre nærområde, og at vi blir kjente med prosedyrane til kvarandre slik at vi kan støtte kvarandre dersom det skulle bli behov for det i framtida, seier oberst Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovudkvarter.

Boeing B-52 Stratofortress er eit strategisk langdistansebombefly. Det er 48,5 meter langt og har eit vengespenn på 56,4 meter. Flyet har åtte motorar. Internt blir det kalla BUFF («Big Ugly Fat Fucker»), skriv Wikipedia.

(©NPK)