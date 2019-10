Bollestad vil ha auka sal av sauekjøtt

innenriks

Bollestad har måndag invitert kjedene til eit møte om ein strategi for å få auka etterspørselen og salet av sauekjøtt.

– Nordmenn et for lite sau. Daglegvarekjedene sit tett på forbrukarane, og eg er no opptatt av å høyre korleis daglegvarekjedene kan bidra til å løyse nokon av utfordringane vi har rundt sal av sauekjøtt i Noreg, seier ho.

Salet av sauekjøtt har falle i Noreg i fleire år. Norske forbrukarar et stadig meir lam, men mindre sau. Sauekjøttet endar opp på fryselager for deretter å bli destruert eller brukt til dyrefôr.

