Forhandlingar om særaldersgrenser blir skovne til neste år

innenriks

Fristen var opphavleg torsdag, men partane er samde om at dei treng meir tid til å vurdere ulike modellar for nye særaldersgrenser i offentleg sektor, ifølgje LO.

– Det har vore krevjande forhandlingar, og vi ser at vi treng meir tid for å komme i hamn, seier første nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Vi har ein avtale om å finne varige løysingar som sikrar at dei som forlèt arbeidslivet tidleg på grunn av særaldersgrense, ikkje skal komme urimeleg ut, samanlikna med andre grupper. Det er framleis målet, men vi treng å halde fram arbeidet med å finne dei gode løysingane fram til februar, seier ho.

100.000 medlemmer

Partane i offentleg sektor hadde altså opphavleg frist til 31. oktober til å bli samde.

Forhandlingane gjeld grupper som politifolk, sjukepleiarar, reinhaldarar, fengselsbetjentar, militært personell, helsefagarbeidarar, brannkonstablar, ambulansearbeidarar og fysioterapeutar.

– Forhandlingane om særalderspensjon er ei av dei siste brikkene i pensjonsreforma som no skal på plass, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Organisasjonen ho leier, har nesten 100.000 medlemmer med særaldersgrenser.

Vil ha langsiktig løysing

Forhandlingane starta 17. oktober. Målet i den første runden er å avgjere korleis pensjonen til tilsette med særaldersgrense skal utformast når offentleg sektor går over til ei ny pensjonsordning.

Kva for yrkesgrupper som i framtida skal ha ein særaldersgrense, og i kva grad aldersgrensa skal aukast, skal likevel ikkje forhandlast i denne runden, men takast i ein eigen prosess seinare.

– Vi vil arbeide fram ei god langsiktig løysing. Til det ser det ut til at vi treng meir tid. Derfor vel vi å halde fram forhandlingane, seier YS-leiar Erik Kollerud.

Lenger i arbeid

Dei mange tilsette med særaldersgrenser vart ikkje omfatta då ny offentleg tenestepensjon vart forhandla fram i 2018.

Interesseorganisasjonen til kommunane KS varsla tidlegare denne månaden at dei ønsker å fjerne særaldersgrense for fleire yrkesgrupper. Også Spekter, arbeidsgivarforeininga i statlege fristilte verksemder, ønsker det same.

«Målet med pensjonsreformen er at flere skal stå lenger i arbeid. Dette må også gjelde for grupper som i dag har særaldersgrenser,» skreiv Arbeids- og sosialdepartementet nyleg i ein rapport.

(©NPK)