Forsvaret kjøper luftvernsystem for over 500 millionar kroner

innenriks

Generalmajor og sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen, seier at eit moderne luftvern må til for at Hæren skal vere i stand til å føre strid mot ein høgteknologisk motstandar.

– Dagens kontraktssignering er ein grunnstein for å rette opp igjen luftvern til Hæren. Luftvern har ein sentral plass i planverket vårt for forsvaret av Noreg, seier han.

Kampluftvernsprosjektet vart presentert i 2017 av dåverande forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Kongsberg Gruppen seier at leveransen til Hæren vil gjenbruke viktige funksjonar frå NASAMS-systemet.

Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) blir produsert av norske Kongsberg Gruppen og amerikanske Raytheon, og administrerande direktør Eirik Lie i Kongsberg Gruppen kallar det ryggrada i luftvernsløyingane i mange nasjonar i mange år framover.

