Høgsterett: Oppseiing av Telenor-tilsett var ugyldig

innenriks

Kvinna mista jobben som følgje av nedbemanninga i selskapet i 2016. Telenor Noreg la då ned kontor fleire stader i landet. Til saman vart om lag 180 tilsette rørte av omlegginga.

Oppseiinga av kvinna vart først kjent ugyldig i Sør-Trøndelag tingrett, og deretter i Frostating lagmannsrett. Telenor anka til Høgsterett, som no har avvist anken og gitt kvinna medhald.

Telenor er òg dømt til å betale sakskostnadene til kvinna, totalt om lag 1,2 millionar kroner.

32 års ansiennitet

Kjernen i saka er utveljingskrins ved nedbemanning. Under nedbemanninga i Telenor nytta selskapet ein utvalskrets avgrensa til avdeling og stad. Kvinna hadde 32 års ansiennitet og jobba i businessavdelinga til Telenor i Trondheim som einaste salskonsulent.

Høgsterett slår fast at Telenors praksis med avgrensa utveljingskrins er i strid med ansiennitetsprinsippet i Hovudavtalen LO-NHO.

Frostating lagmannsrett la vekt på at Telenor hadde avgrensa utveljingskrinsen slik at det ikkje var andre stillingar kvinna kunne krevje seg vurdert opp mot, noko som førte til at ansiennitet ikkje vart lagt vekt på. Dette er Høgsterett samd i.

– Viktig siger

Forbundssekretær Reidunn Wahl i EL og IT Forbundet, fagforbundet til kvinna, kallar avgjerda ein historisk viktig siger.

– Dette viser kva tariffavtalen har å seie som våpen mot «bruk og kast» av arbeidskraft, seier ho.

Konstituert kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor seier til FriFagbevegelse at dei akkurat har fått dommen og vil kommentere han på eit seinare tidspunkt.

– For oss har det vore viktig å få ei avklaring, seier han.

(©NPK)