Halvparten av barn og unge får tannregulering

SSB har gått gjennom bruken av tannregulering i Noreg, mellom anna for å få fastslått kor stort omfanget er.

Tala viser at rundt halvparten av barn og unge fødde like etter 2000, har fått tannregulering. Til samanlikning er delen i Danmark 25 prosent.

Det stadfestar teorien om at mange fleire norske barn og unge får tannregulering enn danske ungdommar i same alder, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Når avstanden er så stor, forsterkar det utsegnene frå fagstyresmaktene om at vi i Noreg gir regulering som ikkje har ei helsemessig grunngiving, seier han.

Kuttar i støtta

Inntil SSB la fram rapporten sin i september, har det vore ei omtrentleg og lita oppdatert oversikt over kor mange som får behandlinga. Rapportar frå Helsedirektoratet i 2014 og 2017 viste til anslag om at delen låg på ein stad mellom 30 og 40 prosent, men utrekningane var baserte på forsking som låg tilbake i tid.

Regjeringa har i statsbudsjettet for neste år foreslått at støtta til tannregulering skal avviklast for gruppa med minst behov. Argumentet er at stønaden blir avvikla for tilstandar som har kosmetisk karakter og ikkje har tyding for tannhelsa.

Kuttforslaget vart møtt med mykje kritikk. Det er mellom anna omtalt som småleg og usosialt av opposisjonen og kritisert frå tannlegehald for å sjå bort frå alvorlege bitfeil som frå no av ikkje vil få støtte til behandling. Men Høie vik ikkje.

– Eg er overtydd om at når vi gjer denne endringa, så vil vi komme ned på eit nivå som ligg nærare nabolanda våre, seier han.

SSB har funne at omkring 60 prosent av barn og unge har hatt kontakt med ein kjeveortoped, altså ein reguleringstannlege. Nokre har berre vore til undersøking, men omtrent 50 prosent har gjennomgått behandling.

Forskjellar

Rapporten viste vidare at:

* Fleire jenter enn gutar blir behandla med tannregulering.

* Det er òg meir vanleg viss foreldra har høgt enn lågt utdannings- og inntektsnivå.

* Innvandrarbarn har i mindre grad tannregulering enn resten av barnebefolkninga.

* Barn som bur i fylke på Vestlandet, har i større grad tannregulering enn barn som bur i andre fylke.

Behandling blir delt inn etter tre kategoriar, der gruppe A har svært stort behov, gruppe B stort behov og gruppe C klart behov.

Høie vil kutte støtta til dei fleste som i dag høyrer til gruppe C. Om lag halvparten av barn og unge som får regulering, er i gruppe B, medan 36 prosent tilhøyrer gruppa med minst behov, gruppe C.

