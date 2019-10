Ikkje noko gjennombrot i etterforskinga av drapet på Birgitte Tengs

innenriks

I april fekk Sør-Vest politidistrikt analyseresultat frå Rettsmedisinsk institutt i Innsbruck i Austerrike. Rapporten baserte seg på store mengder biologisk materiale politiet sende til DNA-analysar hausten 2017.

Resultata som kan danne grunnlag for ytterlegare undersøkingar.

– Politiet innsåg tidleg at arbeidet med DNA-prosjektet kunne bli omfattande og tidkrevjande, men vi ser no at prosjektet har utvikla seg til å bli endå meir komplekst og tidkrevjande enn først antatt, seier påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Komplisert

– DNA-analysar på dette nivået er likevel svært komplisert, og ein må derfor gjere konkrete vurderingar av kva ein eventuelt skal undersøke vidare, seier han.

Politiet kan av omsyn til etterforskinga ikkje gå i detaljar om DNA-prosjektet eller den andre etterforskinga.

– Vi vil framleis ikkje gå inn på innhaldet i rapporten, men arbeidet med DNA-prosjektet held fram, seier Berge.

Politiet har sidan etterforskinga vart opna på nytt i 2017 gitt uttrykk for at etterforskinga vil gå føre så lenge det finst relevante etterforskingssteg med «oppklaringspotensial».

Svært spesiell sak

– Saka er svært spesiell. Tilnærminga til politiet har heile tida vore at vi ikkje vil la noko vere uprøvd, og derfor held vi fram arbeidet sjølv om det er svært utfordrande å etterforske eit drap som skjedde i 1995, seier Berge.

17 år gamle Birgitte Tengs vart funnen valdtatt og drepen på Karmøy i mai 1995. I desember 2016 tilrådde cold case-gruppa i Kripos ei ny etterforsking i saka, som dermed vart den første som vart tatt opp av gruppa.

I 1997 vart den då 19 år gamle fetteren til Tengs dømt for drapet på kusina. Fetteren anka og vart året etter frikjent i lagmannsretten.

(©NPK)