Isaksen håper på Kina-avtale i 2020

innenriks

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) var torsdag i Kina der han drøfta forhandlingane med Kinas visehandelsminister.

– Framleis står det att krevjande forhandlingar om marknadstilgang og tollsatsar og kor stor del av norsk eksport som får redusert toll, seier han til NTB.

Isaksen vil ikkje seie at forhandlingane er i innspurten, men på eit punkt der det «burde vere mogleg» å lande ein avtale i 2020. Føresetnaden er at avtalen er god for begge partar.

Samtidig er det mange vanskelege spørsmål som står att.

– Sjølv om ikkje frihandelsavtalen i seg sjølv kan løyse klimautfordringane, er vi opptatt av at avtalen skal bygge opp under ei berekraftig utvikling. Det er eit tema som alltid er viktig for Noreg, og som skal vere ein del av ein avtale, seier Isaksen.

«Ulik innfallsvinkel»

Han legg heller ikkje skjul på at Noreg og Kina har ulike oppfatningar på enkelte område.

– Vi går inn i forhandlingane med eit ønske om å ha inn formuleringar av til dømes arbeidstakarrettar, berekraftig utvikling og samfunnsansvar. Det er blant dei temaa vi diskuterer, og på ein del av desse spørsmåla har vi ein annan innfallsvinkel enn kinesarane, seier han.

– Men det er viktig å understreke at ein handelsavtale er ein handelsavtale, ikkje ein altomfattande politisk avtale.

Næringsministeren understrekar at Kina er ei stormakt som kjem til å ta stadig større plass i verdspolitikken dei neste tiåra. Det er derfor eit land Noreg ikkje berre må ha eit forhold til, men søke å ha eit godt og konstruktivt forhold til.

Fryseboksen

Noreg og Kina starta forhandlingane om ein frihandelsavtale i 2008, men etter åtte forhandlingsrundar stansa prosessen opp i 2010. Kina braut sambanda til Noreg etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo vart tildelt Nobels fredspris same år.

Forholdet mellom dei to landa vart normaliserte først etter at ei norsk-kinesisk politisk erklæring vart lagt fram i desember 2016. Der lovar Noreg å respektere Kinas «kjerneinteresser».

Kina er utvilsamt ein viktig marknad for norsk eksport. Norske bedrifter eksporterte sjømat til Kina for 2,8 milliardar kroner i fjor. I 2018 handla Noreg varer med Kina for nærare 92 milliardar kroner, men omtrent tre firedelar av varehandelen var norsk import.

Om ti dagar er det eit nytt forhandlingsmøte om ein frihandelsavtale i Kina, og i januar kjem ein kinesisk delegasjon til Noreg for å drøfte saka vidare.

(©NPK)