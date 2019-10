Politiet har liste over mistenkte i Hagen-saka

innenriks

Gjennom etterforskinga har det òg vorte peika på personar som blir mistenkte å kunne ha noko med saka å gjere. Dei har jobba mot konkrete kriminelle miljø i eit forsøk på å få informasjon om saka, melder TV 2.

Politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt stadfestar at dei har utarbeidd ei liste over potensielle gjerningspersonar:

– Det er ein ganske vanleg prosedyre i så alvorlege saker, men eg kan ikkje kommentere dette ytterlegare.

Han seier vidare at politiet jobbar kontinuerleg med å sjekke personar ut av saka.

Førre veke skreiv Dagbladet at politiet meiner at førebuingane til den kriminelle handlinga kan ha gått føre seg i fleire månader.

– Vi har sett førebuingshandlingar forut for oktober. Vi meiner å kunne tolke at det har gått føre seg førebuingar sidan sommaren 2018, seier Brøske.

Torsdag er det eitt år sidan Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå heimen sin på Lørenskog utanfor Oslo. Verken familien eller politiet har fått livsteikn frå 68-åringen.

Fleire personar har vore inne til avhøyr. Dei har status som vitne, men fleire av dei har samtidig vorte spurde om dei har alibi for 31. oktober i fjor.

Brøske seier til NRK at det ikkje er nokon tvil om at det blir ei vidareføring av etterforskinga òg inn i 2020, og at teorien om at det dreier seg om ei fingert bortføring står framleis sterkt.

