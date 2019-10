Rapport: Kjøttforbruket går ned

innenriks

Forbruket av kjøtt var i 2018 51,9 kilo per person, ned 0,9 kilo frå året før, viser ein rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Det skriv Nationen.

Nedgangen gjeld alle kjøttypane. Størst nedgang er det på storfe og fjørfe, som samla stod for 0,7 kilo av nedgangen per person, ein nedgang på rundt 3 prosent. For sau og svin var nedgangen på rundt 1 prosent.

Forbruket i 2018 er det lågaste som er målt sidan 2010.

Kjøttbransjens fag- og forskingssenter Animalia legg fram rapporten torsdag.

– Kjøttforbruket går litt ned, men samtidig må ein seie at når ein ser forbruket over dei siste 10 åra, så er det overordna bildet at forbruket er ganske stabilt. Det har gått litt opp og ned før og, men nedgangen no blir fort tolka i lys av samfunnsdebatten. Målt mot andre vestlege land har vi heller ikkje eit veldig høgt kjøttforbruk, seier fagdirektør Ola Nafstad i Animalia til avisa.

