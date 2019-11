13 mista livet i trafikken i oktober

innenriks

For året sett under eitt er dødstala på linje med fjoråret. Så langt i år har 87 personar mista livet mot 88 personar i same periode i fjor, melder Trygg Trafikk.

Dei omkomne i oktober var åtte bilførarar, fire bilpassasjerar og éin motorsyklist.

– Vi har akkurat gått inn i ein periode med skiftande vêr og føre. Det blir både glattare og mørkare i tida framover. No blir det viktig å tilpasse farten etter forholda og ikkje berre etter fartsgrensa. Nokre stader må ein faktisk halde seg godt under fartsgrensa når forholda tilseier det, seier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Statens vegvesens analysar av alle dødsulykker i fjor viser at møteulykkene står for 39 prosent av alle dei omkomne. I september og oktober i år har 16 av 23 personar mista livet i ei møteulykke. Det er 70 prosent av alle dei omkomne i denne perioden.

– Det er ein kraftig oppgang med møteulykker i dei to siste månadene. Vi kjenner ikkje årsaka til dette, men vi veit at det er massive krefter i møteulykker og at det ofte tar liv, seier Johansen.

Kvart år blir det frakta fleire hundre millionar tonn gods på norske vegar og prognosar seier at dette vil auke i tida framover. Sist vinter var det stort fokus på dødsulykker der tunge køyretøy var involverte.

– Vi registrerer at tunge køyretøy har vore involverte i nesten halvparten av dødsfalla på vegane i oktober, og det bekymrar oss no inn mot vinteren, seier Johansen.

(©NPK)