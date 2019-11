Akers verdiar fell for andre kvartal på rad

innenriks

Verdien på Kjell Inge Røkkes Aker-selskap enda i tredje kvartal på 43,1 milliardar kroner, mot 44,8 milliardar kroner i andre kvartal.

Aker er Kjell Inge Røkkes porteføljeselskap og har store eigardelar i Aker BP, Ocean Yield, Aker Solutions, Kværner, Cognite, Aker Biomarine, Aker Energy og Akastor.

– Porteføljen vår er eksponert for ustabile marknader og vil heilt naturleg gå opp og ned med stemninga i marknaden og råvareprisar. Sjølv om desse faktorane er utanfor kontrollen vår er det tilfredsstillande å sjå at tinga vi kan kontrollere, som det operasjonelle og ein strategi for å halde ein stø kurs gjennom marknadsendringar, held fram med å bere frukter, seier Aker-direktør Øyvind Eriksen i ei pressemelding.

Sjølv om verdiane i selskapet har falle dei siste to kvartala, er året førebels redda av eit sterkt første kvartal som gjer at verdiane hittil i år har stige med 1,4 milliardar kroner.

(©NPK)