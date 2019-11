Delar av ungdomsskule i Kristiansand totalskadd i brann – politiet ønsker tips

innenriks

– Årsaka til brannen er førebels ukjend og krimteknikarar arbeider på staden. Vi arbeider ut ifrå fleire moglege hypotesar, og i samband med dette ønsker vi opplysningar frå publikum knytt til brannen, seier etterforskingsleiar Jahn Ove Thorsen ved felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt.

Meldinga om brannen kom klokka 3.04 natt til fredag, og politiet er interessert i å komme i kontakt med alle som kan ha vore eller sett noko i området ved skulen.

Den sørlege fløya av skulebygget er totalskadd som følgje av brannen, som kom under kontroll rundt klokka 6 fredag morgon. Hans Arne Madsen, utrykkingsleiar i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), seier til Fædrelandsvennen at administrasjonsfløya har fått store brann- og vass-skadar, og er totalskadd.

Må halde stengt

Klasseromma på skulen er redda, men skulen må halde stengt, opplyser rektor Sverre Bjotveit til NTB.

– Fredag er skulen stengd, og vi har ikkje moglegheit til å ta imot elevar og tilsette. Vi må sjå kva vi kan finne ut gjennom dagen og helga, og kor snart vi kan få til noko mellombels, seier Bjotveit.

Rektoren fortel at det er 24 tilsette og 166 elevar på skulen.

– Dette påverkar ganske mange. Eg var ikkje førebudd på å bli vekt halv fire med at skulen brenn. Det er jo trist. Så får tida framover vise kva som er årsaka til dette her. Eg ønsker ikkje å spekulere i noko, seier Bjotveit.

Fyrverkeri kan vere brannårsak

Ein time etter at politiet fekk melding om brannen, melde dei om funn av fyrverkerirestar i nærleiken av skulen. Operasjonsleiar Audun Eide i Agder politidistrikt seier at dei har tatt med seg fyrverkeriet for undersøkingar. Dei ser ikkje bort frå at fyrverkeriet kan vere årsaka til brannen.

– Det er allereie sett i gang etterforsking. Brannen har starta på utsida av bygget. Førebels er det ikkje noko som tyder på at brannen har ei naturleg årsak, seier Eide til NRK.

Vigvoll skule ligg på Hånes åtte kilometer aust for Kristiansand.

