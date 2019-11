EØS-tilsyn fekk Nav-klage i 2015

innenriks

Dokument NTB har fått tilgang til, viser at ESA for over fire år sidan fekk ei klage frå ein norsk statsborgar, som fekk avslag frå Nav då vedkommande søkte om å få ta med seg arbeidsavklaringspengar (AAP) til Sverige.

Same haust svarte Noreg på førespurnaden til tilsynsorganet om meir informasjon. I det brevet står det at Noreg meiner dette er ei yting ein kan ta med til utlandet, men at mottakaren framleis må følgje norsk lov. Avslaget vart grunngitt med at det i denne saka ikkje var mogleg å oppfylle krava frå Sverige.

Etter eit såkalla pakkemøte der ESA og norske representantar møter for å gå gjennom uløyste saker, bad tilsynet om meir informasjon om korleis søknader om eksport av AAP blir handterte. Noreg svarte på dette i mars 2016, og temaet vart tatt opp på nye pakkemøte det året og året etter.

(©NPK)