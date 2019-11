Hareide meiner Solberg braut abortlovnad under KrFs vegval

innenriks

Hareide varsla torsdag at han ikkje tar attval til Stortinget, og dagen etter fyrte han laus i Politisk kvarter på NRK.

Utgangspunktet er eit mykje omtalt møte på Statsministerens kontor, der Solberg – midt i den interne prosessen til KrF – skal ha diskutert moglegheita for å endre paragraf 2c i abortlova med KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

– Eg var usamd med Erna Solberg, utspelet hennar og måten ho gjorde det på. Eg synest ikkje Erna Solberg kom spesielt godt ut av hausten 2018, seier Hareide.

Han går i rette med Solberg og seier ho skulda prosessen for å vere udemokratisk. Hareide beskriv for sin del prosessen som særs open, heilt ærleg og særs demokratisk.

– Heldt ikkje lovnad

Hareide reagerer òg på måten Solberg handterte abortutspelet på.

– Ho gjekk veldig langt. Ho sa: Set vi oss ned rundt eit bord, så finn vi ei løysing på dette. Det var vel ein lovnad som ettertida viste at statsministeren ikkje heldt, seier Hareide.

Den tidlegare KrF-leiaren seier han aldri hadde tru på at det skulle vere mogleg å få endra paragraf 2c. Paragrafen opnar for seinabort ved alvorleg sjukdom hos fosteret.

– Det vart teikna ei historisk moglegheit som det ikkje vart levert på. Abort er eit spørsmål som alle er sterkt engasjerte i, seier han.

Høie avviser påstand

NTB har lagt fram Hareides påstandar for både Ropstad og Solberg. Høgre-nestleiar og helseminister Bent Høie svarer på vegner av Solberg.

– Påstanden frå Hareide om at Erna braut ein lovnad om å ikkje blande seg inn i KrFs prosess, er ikkje rett. Erna svarte på Ropstads utfordring om å diskutere endringar i abortlova. Svaret hennar var at Høgre var opne for å diskutere endringar, noko vi òg følgde opp, seier han i ein e-post til NTB.

– Vi var tydelege overfor Hareide på at KrF skulle få ta debatten sin. I den grada Høgre deltok i diskusjonen, var det for å ta til motmæle mot eit bilde av Høgre vi ikkje kjente oss igjen i, held Høie fram.

Han beskriv elles Hareide som ein «dyktig politiker» og seier det er synd at han ikkje tar attval.

Interne reglar

I etterkant av møtet og utspelet frå Solbergs om at ho var villig til å forhandle om abortspørsmålet, vart saka dominerande i KrFs vegvalsprosess. Hareide tapte kampen, medan Ropstad vann fram.

– Eg var ikkje samd i det utspelet knytt til abort. Det sa eg òg til Kjell Ingolf. Men eg kjenner ikkje på det som eit svik. Han gjorde det han kunne for å vinne, seier Hareide til NRK.

– Men var det eit brot på spelereglane de hadde vorte samde om?

– Eg opplevde at det ikkje var i tråd med det vi hadde snakka om, seier Hareide, som meiner abortspørsmålet vart den aller viktigaste saka i prosessen.

Ropstad avviser likevel at han dreiv forhandlingar med andre parti.

– Samarbeidsprosessen til KrF var kaotisk og opprivande. Det er heilt sikkert ting eg kunne ha gjort og handtert på ein betre måte. Samtidig vil eg vere klar på at eg ikkje dreiv forhandlingar med andre parti under denne prosessen, seier Ropstad i ein SMS til NTB.

(©NPK)