Hauglie sa EØS-avtalen gjaldt – Nav heldt fram praksisen sin

To år før Nav-skandalen sprakk vart det i Stortingsmelding 40 om trygdeeksport sju gonger vist til at EØS-avtalen gjeld. Det viser ein gjennomgang VG har gjort.

I meldinga regjeringa sende til Stortinget 16. juni 2017 blir det slått fast at «gjennom EØS-avtalen har mottakerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Samtidig skreiv regjeringa at gjeldande rett var noko anna – nemleg at stønadene det her er snakk om «kan gis til medlemmer av folketrygden som oppholder seg i Norge», og at det i «visse situasjoner» kan gjerast unntak for kravet om opphald i Noreg etter lova om folketrygda.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som var saksordførar for meldinga, seier Hauglie, regjeringa og Ap gjorde kva dei kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjer at folk kunne ta med seg trygda til EØS-land.

– Det at EØS-regelverket trumfa norske reglar var så betent at eg ikkje eingong fekk regjeringa og Ap med på ein merknad der eg berre skreiv det som står i stortingsmeldinga, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», seier han til VG.

– Den merknaden nekta regjeringa og Ap å vere med på, seier han.

Lundteigen seier meldinga medvite var formulert vanskeleg fordi ho var laga for å redusere eksporten av velferdsytingar.

