Helse Bergen får 1,5 millionar kroner i bot etter at 43-åring døydde på akuttmottaket

innenriks

Mannen kom til pasientrommet på Haukeland universitetssjukehus klokka 18.45 den 15. oktober i fjor, og vart liggande åleine. Den første EKG-undersøkinga på sjukehuset viste at han kunne ha hatt hjarteinfarkt.

Klokka 19.03 drog han i alarmsnora, men det var først i 20.15-tida at nokon oppsøkte rommet hans og fann han livlaus. Då stod ikkje livet hans til å redde, skriv NRK.

Låg bemanning

Ifølgje sjukehusets eigne rutinar skulle mannen ha vorte sett til kvar halvtime.

Politiet starta etterforsking av saka, og no har altså statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen avgjort at Helse Bergen blir gitt ei føretaksstraff på 1,5 millionar kroner.

NRK har tidlegare skrive at sjukepleiarane over 100 gonger i 2018 varsla leiinga om at akuttmottaket er for lågt bemanna. Den tidlegare sambuaren til mannen seier til NRK at ho er fornøgd med avgjerda til statsadvokaten.

Innstilt på å vedta

– Eg synest det er bra at dei som var ansvarlege for at dette skjedde, får ein reaksjon, i alle fall når det var så mange avviksmeldingar på bemanninga i forkant. Legane sa jo at dette var ein varsla katastrofe, og det er trass alt eit menneskeliv som har gått tapt, seier Merethe Nilsen til NRK.

Sjukehusdirektør Eivind Hansen seier at dei har gjort tiltak for å auke bemanninga på akuttmottaket etter dødsfallet.

– Vi beklagar hendinga sterkt overfor dei pårørande, og gjer alt for at dette ikkje skal skje igjen. Vi har fått avgjerda frå påtalemakta om ei føretaksstraff på 1,5 millionar. Vi er innstilte på å vedta henne, seier Hansen.