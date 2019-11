Kommunestyret sa opp rådmannen i Åmot

innenriks

Kommunestyrevedtaket er i tråd med innstillinga frå ei arbeidsgruppe som består av nyvald ordførar Ole Erik Hørstad (H), varaordførar Espen André Kristiansen (Ap) og tidlegare ordførar Ole Gustav Narud (Sp), skriv Kommunal Rapport.

To representantar, éin frå Ap og éin frå SV, melde seg ugilde på grunn av relasjonen sin til rådmannen, og vart erstatta av vararepresentantar.

Oppseiinga er grunngitt med to varslingssaker mot rådmannen og eit brev som ho sende til alle kommunestyrerepresentantane like før valet. I innstillinga heiter det at arbeidsgruppa «så langt mulig har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning med rådmannen uten å lykkes».

Vidare blir det vist til «en betydelig slitasje blant ansatte i kommunen i etterkant av de to varslersakene».

Advokaten til rådmannen, Jens Kristian Johansen, seier at når den skriftlege oppseiinga er tatt imot, vil dei sannsynlegvis krevje eit forhandlingsmøte.

– I det møtet vil Dørum vere løysingsorientert, så får vi sjå om kommunen er det, skriv han til Kommunal Rapport.

(©NPK)